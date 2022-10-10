В ГУ «Госфармнадзор» открыта горячая телефонная линия для приема сообщений о повышении цен на лекарственные препараты.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на номер (+375-17) 271-20-34 можно сообщить информацию о повышении цен на лекарственные препараты субъектами хозяйствования, осуществляющими фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств.

Позвонив, нужно указать наименование аптеки, адрес ее места нахождения, наименование лекарственного препарата и его цену.

Информация принимается по будним дням с 8:30 до 17:00.

Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.

Напомним, Минздрав ввел мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги