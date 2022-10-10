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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ «ГОСФАРМНАДЗОРА» МОЖНО СООБЩИТЬ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
11:15 11.10.2022
В ГУ «Госфармнадзор» открыта горячая телефонная линия для приема сообщений о повышении цен на лекарственные препараты.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на номер (+375-17) 271-20-34 можно сообщить информацию о повышении цен на лекарственные препараты субъектами хозяйствования, осуществляющими фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по розничной реализации лекарственных средств.
Позвонив, нужно указать наименование аптеки, адрес ее места нахождения, наименование лекарственного препарата и его цену.
Информация принимается по будним дням с 8:30 до 17:00.
Поступившие сведения будут оперативно проверены и использованы при проведении контрольных мероприятий.
Напомним, Минздрав ввел мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги
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