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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СНИЗИЛСЯ НА 3,2%, ИМПОРТ – НА 10,3%
10:30 11.10.2022
В январе-августе 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и составил 47 144,5 млн долларов США.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт сократился на 3,2% до 23 830,3 млн долларов, импорт – на 10,3% до 23 314,2 млн долларов.
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