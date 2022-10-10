В январе-августе 2022 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8% и составил 47 144,5 млн долларов США.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт сократился на 3,2% до 23 830,3 млн долларов, импорт – на 10,3% до 23 314,2 млн долларов.