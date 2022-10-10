Органами Комитета госконтроля в ходе проведенных с 7 октября 2022 года контрольных мероприятий выявлены отдельные случаи незаконного повышения цен предприятиями розничной торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, по данным фактам возбуждено более 10 уголовных дел.

Кроме того, установлены факты необоснованного завышения цен при оказании услуг, а также в сфере интернет-торговли.

Так, по результатам проведенной проверки установлены факты причинения ущерба одному из мясокомбинатов Минской области вследствие завышения цен при оказании услуг по размещению рекламы. Установлено, что житель Могилева, используя реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, разместил в эфире FM-радиостанции рекламу о продукции мясокомбината, получив за оказанную услугу денежные средства в размере, который в 10 раз превышал фактически понесенные затраты. По факту причинения ущерба в крупном размере прокурором Борисовского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Также выявлены факты необоснованного завышения цен и сокрытия выручки от реализации компьютеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения при проверке одного из крупных поставщиков товаров в адрес интернет-магазинов. При реализации интернет-магазинам приобретенных за валюту товаров работники организации устанавливали цены в белорусских рублях, исходя из курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю на 25-30% процентов выше реального курса. В результате отпускная цена товаров без видимых оснований необоснованно увеличивалась. Возбуждено уголовное дело. Фактический руководитель находится под стражей.