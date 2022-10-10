В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 114,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-сентябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-сентябрем 2021 года на 15,7%. При этом годовая инфляция в Беларуси в сентябре составила 17,4%.

Цены на продовольственные товары в сентябре подорожали по сравнению с августом на 1,5%, с начала года – увеличились на 14,4%. В годовом выражении цены на продукты в сентябре выросли на 18,3%. За январь-сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года – на 17,1%.

Непродовольственные товары в сентябре подорожали на 0,5% по сравнению с августом, с начала года - на 18,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в сентябре на 20,3%. За январь-сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года – на 17,4%.

Цены и тарифы на услуги в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросли на 0,2%, с начала года – на 10,1%. В годовом выражении услуги в сентябре подорожали на 11,9%. За январь-сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года цены взлетели на 11,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2022 г. по сравнению с августом 2022 г. составил 100,7%, с декабрем 2021 г. – 117,6%.