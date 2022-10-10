С 1 октября в Беларуси можно заключать договоры дополнительного пенсионного страхования по новому механизму – с участием государства.

За это время Стравита заключила более 1500 договоров дополнительного накопительного пенсионного страхования. Наиболее популярным тарифом страхования стал “3+3” – такой вариант выбирают 68% граждан, заключивших договоры. Больше всего договоров оформлено среди граждан, которым до достижения пенсионного возраста остается от 8 до 13 лет. Их количество составляет 28% от общего числа.

При заключении договора можно выбрать период выплаты средств по договору: ежемесячно в течение 5 или 10 лет. Более 88% граждан, заключивших договоры, предпочитают получать накопления в течение 5 лет.

Активнее всего договоры по новой программе заключают в Гомельской области – 32% от общего числа без учета тех, которые были заключены онлайн. Кстати, заключение договоров через интернет немногим уступает классическому формату через агентов Стравиты. Онлайн-договоры составляют 34,5% от общего числа, агенты оформили 37,7%.

Напомним, каждый работающий гражданин, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее трех лет и за которого уплачиваются взносы в ФСЗН, имеет возможность заключить договор. Для этого необходимо заполнить заявление в офисе или на сайте республиканского предприятия Стравита, которое осуществляет страхование по новому механизму, выбрать размер отчислений (от 1% до 10% от заработной платы), внести информацию о работодателе, который обязан вносить свои средства по договору (соразмерно взносу работника, но не более 3%), а также указать способ информационного взаимодействия со Стравитой. После заключения договора его копия предоставляется работодателю, и с этого момента на вложенные средства ежемесячно начисляются накопления.

Государственное предприятие «Стравита» занимает лидирующую позицию на рынке страхования жизни по объемам собираемых страховых премий, сформированным активам и резервам. Страховые выплаты предприятия гарантируются собственными активами и государством.

Доля организации по страховым взносам на рынке страхования жизни республики на первое июля текущего года составляет 71,1%.

Компания оказывает услуги по накопительному страхованию жизни для физических лиц (программы страхования жизни детей и взрослых, дополнительной пенсии), а также – юридических лиц (страхование жизни и дополнительной пенсии работников). Каждая программа включает в себя 2 составляющие: накопление средств и рисковое страхование.

За 20 лет застраховано свыше 572 тыс. жителей Беларуси; свыше 1100 организаций и предприятий застраховали работников.

Собственная региональная сеть предприятия включает 30 офисов по всей республике.