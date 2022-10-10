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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕМНОГО УМЕНЬШИЛОСЬ, ЦЕНА ТОЖЕ СНИЗИЛАСЬ


17:53 10.10.2022

За неделю, с 3 по 10 октября, количество объявлений о продаже квартир в Минске в базе Realt снизилось на 1%: с 15,8 до 15,6 тысячи.

Однако рядом столичных агентств в течение прошлых семи дней были перезалиты чуть более 2 тысяч объявлений о продаже 1- и 2-комнатных квартир, преимущественно в отдельных новостройках Московского и Октябрьского районов, в которых были указаны более низкие цены квадратного метра. Это отразилось на расчетах некоторых показателей.

Как пишет Realt.by, индекс цен на квартиры в Минске и другие показатели, представленные в мониторинге, рассчитываются автоматически и не предполагают ручной коррекции. Потому изменения в базе оказывают влияние на их окончательные значения. Показатель, где воздействие этих изменений минимизировано — средняя цена квартира без учета влияния предложений о продаже квартир в отдельных новостройках.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за неделю снизился на 1% и составил $1178. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1336, что, напротив, на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник.

Как упоминалось выше, общее количество объявлений о продаже квартир в базе Realt за неделю снизилось на 1%. Произошло это по большей части за счет уменьшения числа «трешек» (-4%). В то же время число 2-комнатных квартир увеличилось на 1%, в то время как количество остальных за данный период практически не изменилось.

Среди районов города наибольшее снижение числа объявлений за последние семь дней отмечалось в Центральном, Октябрьском и Партизанском.

В разрезе числа комнат наибольшее снижение средних цен квадратного метра произошло у 1- и 2-комнатных квартир. 3- и 4-комнатные за прошлую неделю в цене почти не изменились.

Среди районов города наибольшее снижение средней цены квадратного метра отмечалось в Московском районе. В остальных изменение в основном не превышало +/-0,6%.
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