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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО ОКТЯБРЯ НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 1,1 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
17:36 10.10.2022
В производстве экономических судов Беларуси на начало октября 2022 года находилось 1184 дела об экономической несостоятельности (банкротстве).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них о банкротстве организаций частной формы собственности было 1088 дел, что составляет 92%.
Порядка 38% (445 дел) от общего количества находящихся в производстве дел рассматривается в экономическом суде города Минска.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 96 делам.
В сентябре 2022 года принято к производству заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении одной организации, имеющей значение для экономики и социальной сферы страны.
На 1 октября 2022 завершены ликвидационные производства в отношении ОАО «Птицефабрика Медновская», дирекции строящегося госпредприятия «Завод глиняного кирпича», строительного унитарного предприятия «Гомельская СПМК-119» ОАО «Гомельоблстрой» и ОАО «Бобруйсктранс».
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