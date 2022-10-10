Прокуратура Хотимского района в ходе проверки исполнения организациями АПК законодательства о сохранности собственности в период уборочной кампании выявила в отдельных хозяйствах нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, прокурор района в помещении зерносклада «Поповка» ОАО «Октябрь-Березки» обнаружил 33,5 тонны фуражной зерносмеси (овес, пшеница и пелюшка), которая даже по внешним признакам пришла в негодность и имела плотную корку около 50 см сверху, проросшую зеленью высотой около 10 см, а также белый цвет и запах прелости.

В отношении директора ОАО «Октябрь-Березки» расследуется уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге по ч.2 и ч.3 ст. 426, ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал применение к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По указанию прокурора района отобраны пробы зерносмеси, изъята документация, взяты объяснения.

После надзорных мероприятий прокуратура Хотимского района организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, приняла меры по возмещению ущерба и недопущению подобных нарушений в будущем.