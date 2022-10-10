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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 33 ТОНН ФУРАЖНОЙ ЗЕРНОСМЕСИ ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ ХОТИМСКОГО РАЙОНА
16:47 10.10.2022
Прокуратура Хотимского района в ходе проверки исполнения организациями АПК законодательства о сохранности собственности в период уборочной кампании выявила в отдельных хозяйствах нарушения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, прокурор района в помещении зерносклада «Поповка» ОАО «Октябрь-Березки» обнаружил 33,5 тонны фуражной зерносмеси (овес, пшеница и пелюшка), которая даже по внешним признакам пришла в негодность и имела плотную корку около 50 см сверху, проросшую зеленью высотой около 10 см, а также белый цвет и запах прелости.
В отношении директора ОАО «Октябрь-Березки» расследуется уголовное дело о превышении полномочий и служебном подлоге по ч.2 и ч.3 ст. 426, ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал применение к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
По указанию прокурора района отобраны пробы зерносмеси, изъята документация, взяты объяснения.
После надзорных мероприятий прокуратура Хотимского района организовала проверку в порядке Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, приняла меры по возмещению ущерба и недопущению подобных нарушений в будущем.
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