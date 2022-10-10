13 октября 2022 года в НАН Беларуси (пр. Независимости, 66, холл первого этажа) состоится открытие Первой выставки-форума IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси».

На выставке свои разработки в области искусственного интеллекта и робототехники продемонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, а также научно-исследовательских организаций страны, занимающихся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель форума - демонстрация достижений в области искусственного интеллекта и робототехники, развитие и координация сотрудничества в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах жизнедеятельности.

В рамках форума будет рассмотрен целый ряд важных вопросов. Среди них - теоретические и практические разработки в области искусственного интеллекта в Беларуси и за рубежом; подготовка квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта; перспективы развития искусственного интеллекта в Беларуси.

Главный организатор мероприятия ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» (ОИПИ НАН Беларуси).