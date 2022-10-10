|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕНЬ НАН РБ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БЕЛАРУСИ»
15:54 10.10.2022
13 октября 2022 года в НАН Беларуси (пр. Независимости, 66, холл первого этажа) состоится открытие Первой выставки-форума IТ-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси».
На выставке свои разработки в области искусственного интеллекта и робототехники продемонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, а также научно-исследовательских организаций страны, занимающихся исследованиями в области применения методов искусственного интеллекта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель форума - демонстрация достижений в области искусственного интеллекта и робототехники, развитие и координация сотрудничества в интересах поиска эффективных решений и практических рекомендаций по их применению в различных сферах жизнедеятельности.
В рамках форума будет рассмотрен целый ряд важных вопросов. Среди них - теоретические и практические разработки в области искусственного интеллекта в Беларуси и за рубежом; подготовка квалифицированных кадров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта; перспективы развития искусственного интеллекта в Беларуси.
Главный организатор мероприятия ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» (ОИПИ НАН Беларуси).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 10.10.2022
Конвертация в банках
на 10.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте