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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ НАЧАЛ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА РОСТ ЦЕН
15:37 10.10.2022
Минздрав начал контролировать, как производители и розница исполняют мораторий на рост цен. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения Борис Андросюк на брифинге в Минздраве.
Он добавил, что Минздрав направил организациям системы здравоохранения, производителям медизделий всех направлений и фармпредприятиям письмо, где четко обоснован и наложен мораторий на повышение цен.
«Сотрудники Минздрава и заинтересованных органов уже начали мониторинг исполнения данного документа. Более того, сейчас в разработке находятся еще два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен как для производителей лекарств и медтехники, так и непосредственно для тех, кто занимается розничной торговлей. Эта работа будет на постоянном контроле», - сказал Борис Андросюк.
Он уточнил: если будут обнаружены факты завышения цен, будут приняты меры – вплоть до закрытия предприятия или сети розничной торговли.
«Наш циркуляр разослан всем, его неисполнение будет считаться как грубое нарушение», - сказал Андросюк.
Напомним, Минздрав своим письмом № 12-11/19214 от 07.10.2022 ввел мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги.
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