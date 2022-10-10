Минздрав начал контролировать, как производители и розница исполняют мораторий на рост цен. Такое заявление сделал замминистра здравоохранения Борис Андросюк на брифинге в Минздраве.

Он добавил, что Минздрав направил организациям системы здравоохранения, производителям медизделий всех направлений и фармпредприятиям письмо, где четко обоснован и наложен мораторий на повышение цен.

«Сотрудники Минздрава и заинтересованных органов уже начали мониторинг исполнения данного документа. Более того, сейчас в разработке находятся еще два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен как для производителей лекарств и медтехники, так и непосредственно для тех, кто занимается розничной торговлей. Эта работа будет на постоянном контроле», - сказал Борис Андросюк.

Он уточнил: если будут обнаружены факты завышения цен, будут приняты меры – вплоть до закрытия предприятия или сети розничной торговли.

«Наш циркуляр разослан всем, его неисполнение будет считаться как грубое нарушение», - сказал Андросюк.

Напомним, Минздрав своим письмом № 12-11/19214 от 07.10.2022 ввел мораторий на повышение цен - на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую технику и медицинские услуги.