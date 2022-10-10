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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ЛИШИТЬ «ТУНЕЯДЦЕВ» СОЦУСЛУГ
15:15 10.10.2022
Власти Беларуси вновь вырабатывают меры по борьбе с «тунеядцами». Об этом сегодня сообщил Лукашенко, который затронул проблему «значительного количества тунеядцев, не желающих устраиваться на работу».
"Мы сейчас вырабатываем меры - что делать с ними. Правильно сказал (на совещании с экономическим блоком правительства - прим.) председатель профсоюзов Михаил Сергеевич Орда: несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образования и особенно здравоохранения, они получают так, как все. Это справедливо? Несправедливо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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