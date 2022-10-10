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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3 МЛН ТОНН СИЛОСА ЗАГОТОВЛЕНО В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЩИНЫ
15:09 10.10.2022
В сельхозпредприятиях Минской области на 10 октября 2022 года заготовлено более 3 млн тонн силоса при плане 4 млн 57 тыс. тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Согласно информации, на одну голову скота уже приходится 25,6 единиц кормов. Задача — 30 единиц.
Кроме этого, заготовлены 182 тыс. тонн сена.
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