ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 3 МЛН ТОНН СИЛОСА ЗАГОТОВЛЕНО В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЩИНЫ

15:09 10.10.2022 В сельхозпредприятиях Минской области на 10 октября 2022 года заготовлено более 3 млн тонн силоса при плане 4 млн 57 тыс. тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Согласно информации, на одну голову скота уже приходится 25,6 единиц кормов. Задача — 30 единиц. Кроме этого, заготовлены 182 тыс. тонн сена.