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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ СТАРИННЫХ ГРАВЮР ПОД ВИДОМ ПОСТЕРОВ
14:57 10.10.2022
Старинные гравюры, представляющие культурную ценность, намеревались ввезти на территорию ЕАЭС в нарушение таможенного законодательства
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно предоставленным документам, в грузовике из Литвы ввозилась партия сборного груза: оборудование, спортивный инвентарь, мебель, косметические средства, предметы бытовой химии и декоративные элементы для обустройства дома. В ходе досмотра должностными лицами Минской региональной таможни в полуприцепе SCHMITZ обнаружены две старинные гравюры, которые были указаны в документах как «постеры».
Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, представленные для изучения предметы созданы во второй половине XVIII – начале ХIX века и относятся к категории культурных ценностей. На обеих гравюрах представлены различные сцены Полтавской битвы в Великой Северной войне. Общая стоимость гравюр составляет более 3 тыс. долларов США.
По факту нарушения законодательства, предусмотренного ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, Минской региональной таможней проводится проверка.
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