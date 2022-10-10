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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С МОРАТОРИЕМ НА РОСТ ЦЕН
13:34 10.10.2022
Лукашенко 10 октября рассказал, что будет дальше с мораторием на рост цен.
"В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное - не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное - это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он отметил, что в эти дни депутаты, профсоюзы, КГК и все, кому было поручено, контролировали исполнение его поручения о запрете роста цен.
"Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - заявил Лукашенко.
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