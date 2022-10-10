Лукашенко 10 октября рассказал, что будет дальше с мораторием на рост цен.

"В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше. И я хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное - не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное - это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что в эти дни депутаты, профсоюзы, КГК и все, кому было поручено, контролировали исполнение его поручения о запрете роста цен.

"Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела", - заявил Лукашенко.