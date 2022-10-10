Работы по реконструкции моста через Западную Двину в Новополоцке планируют завершить к концу октября. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время выезда на объект.

«Строительство ведется чуть более года. Сегодня обсуждался ход работ, необходимых для открытия движения по мосту. Это устройство гидроизоляции, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и благоустройство. В итоге мы определились, что к концу октября все основные виды работ здесь должны быть завершены. Думаю, что мост станет хорошим подарком жителям Новополоцка к празднику», – сказал Алексей Авраменко, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

Обновленный мост – металлический. Здесь оборудуют две основные полосы для движения автотранспорта, будут установлены оцинкованные ограждения, проезжая часть и тротуары станут шире. Как «изюминка» – появятся смотровые площадки, с которых можно будет наслаждаться видом города.

РУП «Витебскавтодор» является генеральным заказчиком реконструкции объекта. Перед коллективом была поставлена серьезная задача – открыть до конца 2022 года движение по мосту. В этих целях совместно с генеральным подрядчиком – ОАО «Мостострой» – и другими организациями был разработан график выполнения работ и в настоящий момент он неукоснительно соблюдается.

Напомним, единственный в Новополоцке мост через Западную Двину, с помощью которого обеспечивался не только быстрый выезд из города на республиканскую трассу, но и сообщение с микрорайонами «Боровуха» и «Междуречье закрыт для движения в июне прошлого года. В результате проведенного обследования сооружения был выявлен ряд дефектов, влияющих на его грузоподъемность и долговечность.