ОАО «СветлогорскХимволокно» примет участие в 5-й международной выставке текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Autumn-2022, которая пройдет 12-14 октября 2022 года в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «СветлогорскХимволокно», предприятие покажет на своем стенде весь ассортимент выпускаемой продукции, как широко известную и зарекомендовавшую себя на рынке, так и новинки производства этого года.

На выставке можно будет увидеть и получить образцы полиэфирных микрофиламентных и мультифиламентных нитей для производства современных материалов с высокой степенью впитывания «микрофибра», функциональных нитей с различными свойствами. Можно будет ознакомиться с широким ассортиментом нитей вторичной переработки, сертифицированных на соответствие всемирного стандарта переработки и прошедших аудит ICEA. Будут продемонстрированы нити и трикотажные полотна различных потребительских характеристик, в том числе для производства термобелья, быстросохнущей спортивной одежды, изделий с эффектом охлаждения.

Кроме того, на стенде можно будет ознакомиться с широким спектром производимых нетканых материалов (спанбонд, мелтблоун, многослойные дублированные материалы) для применения в сегменте гигиены и медицины, строительстве, мебельной промышленности, упаковке, фильтрации, сельском хозяйстве, легкой промышленности и автомобилестроении. Данные материалы представлены следующими торговыми марками: СпанБел®, АкваСпан®, SpunBel HG®, МедиСпан®, BUDAR®.

В качестве новинок будут представлены одноразовые смотровые медицинские и универсальные перчатки.

Специалисты ОАО «СветлогорскХимволокно» подробно ознакомят с особенностями и преимуществами производимой продукции, представят образцы для апробации.