Новые АЗС в Беларуси будут строить каждые 40-50 км. Об этом заявил начальник управления развития автомобильных дорог Сергей Леончик.

По его словам, при расположении новых станций будут учитываться потоки транспорта, уже существующие заправки в регионе, а также интенсивность движения по конкретным дорогам.

«У нас это в среднем 40-50 километров, чаще даже не нужно строить. В России – более 250 км. Мы также посмотрели на опыт Германии, когда автомобилист движется по автобану, и эти 50 километров проезжает за 20 минут. У водителя нет необходимости каждые 20 минут останавливаться. В Беларуси тоже установлены свои скоростные режимы, исходя из разрешенной скорости планируется размещать», - заявил начальник управления развития автомобильных дорог Сергей Леончик.