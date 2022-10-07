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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ АЗС В БЕЛАРУСИ БУДУТ СТРОИТЬ КАЖДЫЕ 40-50 КМ
11:23 10.10.2022
Новые АЗС в Беларуси будут строить каждые 40-50 км. Об этом заявил начальник управления развития автомобильных дорог Сергей Леончик.
По его словам, при расположении новых станций будут учитываться потоки транспорта, уже существующие заправки в регионе, а также интенсивность движения по конкретным дорогам.
«У нас это в среднем 40-50 километров, чаще даже не нужно строить. В России – более 250 км. Мы также посмотрели на опыт Германии, когда автомобилист движется по автобану, и эти 50 километров проезжает за 20 минут. У водителя нет необходимости каждые 20 минут останавливаться. В Беларуси тоже установлены свои скоростные режимы, исходя из разрешенной скорости планируется размещать», - заявил начальник управления развития автомобильных дорог Сергей Леончик.
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