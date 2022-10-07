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ЭКОНОМИКА РБ


ПО ФАКТАМ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН В БЕЛАРУСИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО


10:25 10.10.2022

В Беларуси открыли первое уголовное производство по фактам завышения цен. Об этом сообщает телеканал БТ.

Согласно информации, уже установлено два подтвержденных факта поднятия ценников, по одному из которых возбуждено уголовное дело. Так, в Лиде один из магазинов якобы продавал колбасные изделия по цене выше той, что была указана в документах на 6 октября.

Владелец магазина спекулировал на цене колбасных изделий, продавая на 2 рублей дороже по сравнению с ценой, которая была в начале недели.

По еще одному выявленному по время мониторинга факту, но уже в Могилевской области принято решение о возбуждении уголовного дела. Как выяснили в КГК, одно из бобруйских предприятий овощей с января по август поставляло товар в учреждения образования и здравоохранения региона с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600%.

Дело возбудили против директора предприятия из Бобруйска. Ему грозит до шести лет заключения.

«По материалам КГК установлены факты перепродажи частными предприятиями отечественной сельхозпродукции организациям бюджетных сфер по завышенным ценам. В отношении директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь - превышение власти или служебных полномочий. Государству причинен вред в крупном размере - более 10 тыс. белорусских рублей», - сообщила заведующий сектором контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси Татьяна Самохина.
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