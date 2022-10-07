ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОССТРОЙНАДЗОРА ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

09:16 10.10.2022 Стала доступна возможность получения заключения Госстройнадзора в электронном виде. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства. Согласно информации, теперь не нужно привозить в инспекцию папки с документами, а процедуру можно пройти полностью онлайн, тем самым значительно уменьшив затраты по времени на данную услугу.