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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ БЖД УВЕЛИЧИЛА ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПОЧТИ НА 33%
18:10 07.10.2022
В январе-сентябре 2022 года с использованием единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» на поезда с нумерованными местами было оформлено более 4,2 млн электронных проездных документов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это почти на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Возрос спрос и на покупку электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в январе-сентябре 2022 года онлайн приобретено более 1 млн проездных документов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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