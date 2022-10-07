В январе-сентябре 2022 года с использованием единого раздела «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» на поезда с нумерованными местами было оформлено более 4,2 млн электронных проездных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это почти на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Возрос спрос и на покупку электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в январе-сентябре 2022 года онлайн приобретено более 1 млн проездных документов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года.