ОАО «Пеленг» расширяет производство широкого спектра наименований выпускаемой продукции и в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию новых производственных корпусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, в декабре 2022 года ОАО «Пеленг» планирует ввести в эксплуатацию 3-х этажный производственный корпус (ул. Филимонова, 25) и новый заготовительный корпус (ул. Филимонова, 25В).

«Ввод в строй новых корпусов научно-производственной организации позволит создать единое производственное пространство. Оно объединит сборочно-монтажное и механообрабатывающее производство предприятия и выведет ОАО «Пеленг» на качественно новый уровень производственных мощностей. Решение этой важной задачи является надежным подспорьем на пути к выполнению масштабных планов на 2023 год», - говорится в сообщении.