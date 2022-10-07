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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПЕЛЕНГ» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
17:43 07.10.2022
ОАО «Пеленг» расширяет производство широкого спектра наименований выпускаемой продукции и в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию новых производственных корпусов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, в декабре 2022 года ОАО «Пеленг» планирует ввести в эксплуатацию 3-х этажный производственный корпус (ул. Филимонова, 25) и новый заготовительный корпус (ул. Филимонова, 25В).
«Ввод в строй новых корпусов научно-производственной организации позволит создать единое производственное пространство. Оно объединит сборочно-монтажное и механообрабатывающее производство предприятия и выведет ОАО «Пеленг» на качественно новый уровень производственных мощностей. Решение этой важной задачи является надежным подспорьем на пути к выполнению масштабных планов на 2023 год», - говорится в сообщении.
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