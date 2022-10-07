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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В ТУРКМЕНИСТАН
17:36 07.10.2022
Компания «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, первый рейс вылетит из Минска 25 октября, с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам 1 раз в 2 недели.
Расписание рейсов следующее (время для всех аэропортов указано местное): вылет из Минска в 22:40, прилет в Туркменбаши в 4:45, вылет из Туркменбаши в 5:45, возвращение в Минск в 8:05.
Минимальная стоимость билетов в одну сторону – от 299 евро, в обе – 520 евро (тарифный бренд Smart).
При этом гражданам Беларуси для въезда в Туркменистан необходима виза.
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