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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВВЕЛ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЗДЕЛИЯ, МЕДТЕХНИКУ И УСЛУГИ


17:12 07.10.2022

Министерство здравоохранения ввело мораторий на повышение цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медтехнику и услуги. Об этом говорится в письме ведомства № 12-11/19214 от 7 октября 2022 года.

Специалисты Минздрава, совместно с заинтересованными структурами, будут вести контроль за соблюдением этого требования.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, запрет на повышение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Напомним, Лукашенко подписал директиву № 10 «О недопустимости роста цен». Документ принят «в целях незамедлительного и жесткого реагирования на сложившуюся на потребительском рынке ситуацию».
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