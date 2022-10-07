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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СОКРАТИЛСЯ НА 5,9%


17:04 07.10.2022

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-август 2022 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и составил $55,1725 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.

Экспорт снизился на 4,0% до $29,319 млрд, импорт – на 8,0% до $25,853 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли за январь-август составило $3,4659 млрд (за 7 месяцев - $2,811 млрд.).

Внешняя торговля товарами в январе-августе 2022 года снизилась по сравнению с январем-июлем 2021 года на 4,9% и составила $46,0827 млрд. Импорт товаров рухнул на 7,5% и составил $22,6829 млрд, экспорт – на 2,3% и составил $23,3998 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $716,9 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-августе 2022 года снизилась по сравнению с январем-августом 2021 года на 10,5% до $9,0898 млрд. Экспорт услуг упал на 10,0% и составил $5,919 млрд, импорт - на 11,6% до $3,17 млрд.

Положительное сальдо торговли услугами составило $2,749 млрд.
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