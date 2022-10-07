Студент БГУ основал Центр онлайн-репетиторства Edme.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, автором проекта является третьекурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Дмитрий Третьяков.

Уникальность данной идеи в том, что в качестве репетиторов выступают студенты белорусских вузов. Это ребята, которые при поступлении набрали высокие баллы, а также являются победителями республиканских и международных конкурсов и олимпиад. Однако, чтобы стать частью преподавательской команды, нужно пройти собеседование и испытательный срок работы. Сегодня в онлайн-центре работает около 20 специалистов по 11 учебным предметам. Это математика, русский, белорусский и английский языки, химия, физика, обществоведение, биология, информатика, история и др.

«Одна из целей Edme.by – это помочь студентам в трудоустройстве, а также развитии практических навыков преподавательской деятельности», – отмечает основатель проекта.

Онлайн-репетиторы помогают школьникам младших, средних и старших классов восполнить пробелы в знаниях и подготовиться к экзаменам для поступления в вузы. Занятия организуются на площадках Zoom и Skype. Каждый урок проходит по индивидуально подобранной программе и методике обучения, все необходимые материалы предоставляются. Чтобы отследить прогресс, проводятся промежуточные и итоговые тестирования. На сайте Edme.by в личном кабинете ученика можно увидеть подробный отчет успеваемости.

В дальнейших планах у руководителя проекта расширить линейку предметов и увеличить преподавательский состав, чтобы помочь большему количеству ребят в освоении учебных программ.