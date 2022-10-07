ЭКОНОМИКА РБ

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ОБСУДИЛИ В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»

15:22 07.10.2022 В администрации СЭЗ «Гродноинвест» 6 октября состоялся бизнес-семинар на тему «Управление, маркетинг, финансы в новых условиях». Как сообщает сайт СЭЗ, спикеры из ASER, BIK Ratings, Finup, REVERA рассказали об особенностях ведения бизнеса в современных реалиях. Участники ознакомились с алгоритмами и кейсами маркетинговых исследований рынка, особенностями разработки стратегии в новой реальности, тенденциями в сфере устойчивого развития и ESG-рейтингами, облигационными займами и трендами налогового законодательства. Всего в бизнес-семинаре приняли участие свыше 30 компаний из различных отраслей экономики, от машиностроения до производства мебели, от химической до легкой промышленности. В мероприятии приняли участие руководство администрации и резидентов СЭЗ «Гродноинвест», промышленных компаний Гродненской области.