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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОДВЕДЛИ ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА ДОМЕННЫХ ИМЕН


14:56 07.10.2022

Подведены итоги одиннадцатого благотворительного аукциона доменных имен, который проходил 3-6 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), в этот раз на онлайн-площадке auction.cctld.by разыгрывали 1461 доменов в национальных зонах BY и БЕЛ.

Основная масса ставок пришлась на последние минуты торгов, что продлило аукцион еще на 40 минут.

Доменное имя jaguar.by заинтересовало 5 участников и между самыми настойчивыми развернулась активная борьба, в итоге по лоту было сделано 67 ставок.

На этом аукционе участники делали ставки и интересовали трехзначные и двухзначные домены: pvz.by, rik.by, ssl.by, vdo.by, k-t.by, fff.by, 404.by, 9b.by. Также среди реализованных «говорящие» и запоминающие домены: otdohni.by, prodelali.by, stavka.by, victoria.by, graffiti.by.

В итоге ставок за аукцион было 316. Общая сумма ставок на торгах составила 6148 белорусских рублей. Ставки были разыграны по 37 доменам.

Самым дорогим лотом по итогам прошедшего аукциона стал домен vdo.by. Выкуплено в зоне .by – 37, в зоне .бел – по нулям.

ТОП-5 лидеров торгов выглядит так: vdo.by – 844 белорусских рублей; jaguar.by – 814.00 рублей; pvz.by – 534 рублей; rik.by – 524 рубля и ssl.by – 394 рубля.

Все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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