|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ СОЗДАНЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БРЕСТА
14:43 07.10.2022
Инженерные классы созданы в учреждениях образования Бреста. Договора о сотрудничестве подписаны между учебными заведениями, районными управлениями по образованию, Брестским государственным техническим университетом и "Брестоблгазом".
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в них будут обучаться старшеклассники средней школы № 20 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева и гимназии № 2.
Вуз будет оказывать научно-методическую помощь педагогам по актуальным проблемам организации качественного образовательного процесса, принимать участие в проведении факультативных занятий. "Брестоблгаз" обеспечит школьников для внеучебной работы на предприятии необходимым оборудованием, техническими средствами обучения и наглядными пособиями.
Благодаря этому выпускники учебных заведений могут получить соответствующую подготовку и знания, необходимые для поступления на инженерные специальности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2022
Курсы в банках
на 07.10.2022
Конвертация в банках
на 07.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте