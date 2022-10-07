Инженерные классы созданы в учреждениях образования Бреста. Договора о сотрудничестве подписаны между учебными заведениями, районными управлениями по образованию, Брестским государственным техническим университетом и "Брестоблгазом".

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в них будут обучаться старшеклассники средней школы № 20 имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева и гимназии № 2.

Вуз будет оказывать научно-методическую помощь педагогам по актуальным проблемам организации качественного образовательного процесса, принимать участие в проведении факультативных занятий. "Брестоблгаз" обеспечит школьников для внеучебной работы на предприятии необходимым оборудованием, техническими средствами обучения и наглядными пособиями.

Благодаря этому выпускники учебных заведений могут получить соответствующую подготовку и знания, необходимые для поступления на инженерные специальности.