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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
12:58 07.10.2022
Министерство связи и информатизации Беларуси проводит вынесло на обсуждение проект профессионального стандарта «Сбор, хранение и выдача подкреплений наличных денег и ценностей в объектах почтовой связи»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на обсуждение вынесен проект профессионального стандарта с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при осуществлении деятельности по сбору, хранению и выдаче подкреплений наличных денег и ценностей в объектах почтовой связи.
В ходе профессионального обсуждения рассмотрению подлежат:
достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;
обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;
обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;
правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);
а также иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта.
Замечания (предложения) по проекту необходимо направлять на электронный адрес «» или «».
Профессиональное обсуждение продлится до 8 ноября 2022 г.
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