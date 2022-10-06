Финансовой милицией Брестской области совместно с областным Комитетом госконтроля пресечена масштабная преступная схема реализации мяса крупного рогатого скота (КРС) сельскохозяйственными предприятиями через посредническую частную структуру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в адрес посредника поставлялось мясо, образовавшееся в результате падежа скота. Чтобы скрыть факты падежа, работники сельскохозяйственных предприятий оформляли погибший скот под видом живого.

При этом руководство коммерческой структуры осознанно приобретало падший скот по минимальной стоимости в целях извлечения необоснованной прибыли. Отгрузка запрещенного к переработке и производству мяса КРС осуществлялась в адрес посредника по цене 1,86 рубля за 1 кг. Впоследствии он реализовал указанное мясо с наценкой более 400%.

По выявленным фактам сокрытия падежа скота органами прокуратуры возбуждено 8 уголовных дел.

За совершенные противоправные действия коммерческая посредническая структура исключена из реестра предприятий, которые осуществляют деятельность по получению продовольственного сырья животного происхождения, и из реестра экспортеров данной продукции.

Рассматривается вопрос о привлечении ее должностных лиц к уголовной ответственности.