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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ЗА «ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ» СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИЛИ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ - МИНЭКОНОМИКИ
12:06 07.10.2022
Реальные продажи за «живые деньги» существенно улучшили финансовое состояние предприятий. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в ходе брифинга 6 октября 2022 г.
«Рентабельность продаж составила 8,8% – это лучший показатель за 6 лет. Чистая прибыль увеличилась до 10,3 млрд рублей, превысив на 6,5% показатель за аналогичный период прошлого года№, - рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
По его словам, число убыточных организаций и их удельный вес на семилетнем минимуме, равно как и долговая нагрузка на организации.
Действенные меры поддержки в сочетании с повышением устойчивости экономики и успешными финансовыми показателями предопределили рост позитивных ожиданий бизнеса.
«На днях наш научный институт в своих конъюнктурных опросах изучил восприятие предпринимателями эффективности антикризисных мер правительства. Результаты внушают оптимизм. Половине участников в принципе не потребовалась поддержка. Почти каждый второй из опрошенных воспользовался, как минимум, одной мерой. Наиболее востребованными оказались сохранение размера арендной величины, упрощение порядка закупок, возможность переноса учета курсовых разниц и т.д. Таким образом, эти меры позволили нашим предприятиям работать достаточно успешно», – отметил руководитель министерства.
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