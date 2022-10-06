Реальные продажи за «живые деньги» существенно улучшили финансовое состояние предприятий. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в ходе брифинга 6 октября 2022 г.

«Рентабельность продаж составила 8,8% – это лучший показатель за 6 лет. Чистая прибыль увеличилась до 10,3 млрд рублей, превысив на 6,5% показатель за аналогичный период прошлого года№, - рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, число убыточных организаций и их удельный вес на семилетнем минимуме, равно как и долговая нагрузка на организации.

Действенные меры поддержки в сочетании с повышением устойчивости экономики и успешными финансовыми показателями предопределили рост позитивных ожиданий бизнеса.

«На днях наш научный институт в своих конъюнктурных опросах изучил восприятие предпринимателями эффективности антикризисных мер правительства. Результаты внушают оптимизм. Половине участников в принципе не потребовалась поддержка. Почти каждый второй из опрошенных воспользовался, как минимум, одной мерой. Наиболее востребованными оказались сохранение размера арендной величины, упрощение порядка закупок, возможность переноса учета курсовых разниц и т.д. Таким образом, эти меры позволили нашим предприятиям работать достаточно успешно», – отметил руководитель министерства.