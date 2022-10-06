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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $39,2 МЛН
11:22 07.10.2022
Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, составили $7503,3 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте Национального банка данные.
В сентябре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $39,2 млн после снижения в августе на $97,6 млн.
Нацбанк в августе проинформировал, что информация про объем международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте без детализации, а также не будут указываться причины их снижения или роста.
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