ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $39,2 МЛН

11:22 07.10.2022 Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2022 года, по предварительным данным, составили $7503,3 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте Национального банка данные. В сентябре 2022 года золотовалютные резервы выросли на $39,2 млн после снижения в августе на $97,6 млн. Нацбанк в августе проинформировал, что информация про объем международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте без детализации, а также не будут указываться причины их снижения или роста.