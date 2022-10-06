Чтобы грамотно использовать складывающуюся конъюнктуру, недостаточно просто произвести товар, необходимо максимально оперативно доставить его покупателю. Об этом 6 октября 2022 г. в ходе брифинга отметил министр экономики Александр Червяков.

«Благодаря системной работе, уже наблюдается положительная динамика в транспортно-логистической сфере. Железнодорожные перевозки контейнеров в Китай увеличились в 4 раза. Уже получено более 14 тысяч дополнительных разрешений для белорусских автоперевозчиков, достигнута договоренность о получении еще 8 тысяч. С Арменией, Ираном и Кыргызстаном разрешения отменены в принципе, а с Россией – уже отменена категорийность. Расширяется география авиасообщения с регионами России, странами СНГ и ближнего Востока. Весь авиапарк загружен. Это ко всему прочему – новые перспективы для нашей туристической сферы.

Адаптация логистики в комплексе с другими мерами обеспечила наш экспорт. Его восстановительный рост месяц к месяцу наблюдается уже с мая. И в августе практически достиг уровня прошлого года. В целом в дружественные страны нарастили экспорт более чем на 4 млрд долларов, почти на 75% в компенсировав потери по поставках на рынки недружественных стран.

За последние 10 лет мы имеем рекордное положительное внешнеторговое сальдо – почти 3 млрд долларов. По нашим оценкам, по итогам года оно составит порядка 4 млрд. долларов. Это серьезный вклад в стабильность на валютном рынке», – сказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.