7 октября 2022 г. заместитель начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, звонки будут приниматься с 14.00 до 16.00 по номеру телефона в Могилеве: (0222) 29-90-03.

В соответствии с законом об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и (или) месте работы (учебы)