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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ ПРО ДОСТИГНУТЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УСПЕХИ


10:12 07.10.2022

Министр экономики Александр Червяков в ходе брифинга 6 октября 2022 г. рассказал про достигнутые в сельском хозяйстве успехи и их влиянии на продовольственную безопасность Беларуси.

«По уровню доступности здорового питания наша страна находится на одном уровне с Германией, Бельгией и Нидерландами и значительно опережает соседей по ЕС. Рекордный урожай этого года позволит обеспечить животноводство кормами, а белорусов – мясом, молоком, другими продуктами, откроет новые возможности для экспорта. Только за январь-август поставлено продовольствия на внешние рынки на более чем 5 млрд долларов. Приросли к прошлому году на четверть – почти на 1 млрд долларов. География наших поставок продолжает расти. Более 100 стран покупают белорусскую пищевую продукцию», – рассказал Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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