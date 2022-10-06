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ЭКОНОМИКА РБ


АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ


10:00 07.10.2022

Изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк» с 6 октября 2022 года вступили в силу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, внесены изменения в переводы с карты на карту. В частности, добавлена возможность совершать переводы с карты на карту с карт БЕЛКАРТ Альфа Банка и банков Беларуси через сервис perevod.alfabank.by, а также в интернет-банке Альфа-Клик и мобильном банке InSync.

Для переводов определены следующие тарифы.

Для переводов по номеру карты:

С карт БЕЛКАРТ Альфа Банка и банков Беларуси на карту Альфа Банка – 0%;

С карт БЕЛКАРТ Альфа Банка, карт других белорусских банков на карты других белорусских банков — 1% от суммы перевода + 0,50 BYN;

С карт БЕЛКАРТ Альфа Банка на карты зарубежных банков — 1% от суммы перевода + 3 BYN.

Для р2р переводов по номеру телефона:

С карт БЕЛКАРТ Альфа Банка и карт банков-резидентов страны - 1% от суммы перевода + 0,50 BYN.

Комиссия взимается за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа Банка.

Кроме того, внесены изменения в переводы денежных средств по QR-коду в сервисе "нетмонет".

Добавлена возможность использования карточки БЕЛКАРТ Альфа Банка в качестве карты-отправителя в сервисе "нетмонет". Тариф - 0%.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.
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