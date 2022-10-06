Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усиливает контроль за ценами.

«В целях пресечения злоупотреблений в данной сфере МАРТ организован тотальный контроль цен», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что совместно с другими контролирующими органами с 7 октября МАРТ начинает проведение широкомасштабных контрольно-аналитических мероприятий. Контроль будет осуществляться на предмет соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании субъектами розничной, оптовой торговли, импортерами и производителями товаров (работ, услуг).

Министерство напомнило, что граждане могу сообщить о росте цен посредством онлайн-анкеты, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к интернету.

В соответствии с постановлением правительства № 669 с 6 октября 2022 г. запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров.