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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОРГАНИЗОВАЛО ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕН
09:47 07.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усиливает контроль за ценами.
«В целях пресечения злоупотреблений в данной сфере МАРТ организован тотальный контроль цен», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что совместно с другими контролирующими органами с 7 октября МАРТ начинает проведение широкомасштабных контрольно-аналитических мероприятий. Контроль будет осуществляться на предмет соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании субъектами розничной, оптовой торговли, импортерами и производителями товаров (работ, услуг).
Министерство напомнило, что граждане могу сообщить о росте цен посредством онлайн-анкеты, заполнить которую можно с любого устройства, подключенного к интернету.
В соответствии с постановлением правительства № 669 с 6 октября 2022 г. запрещается рост цен как продовольственных, так и непродовольственных групп товаров.
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