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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ УСТОЙЧИВО И СБАЛАНСИРОВАНО - МИНИСТР


09:20 07.10.2022

В Беларуси экономика развивается устойчиво и сбалансировано. В этом в очередной раз заверил министр экономики Александр Червяков в ходе брифинга 6 октября 2022 г.

«Улучшается месячная динамика ВВП: по итогам 8 месяцев показатель прибавил 0,3 п.п. к январю-июлю. Выход на траекторию восстановительного роста нами планировался. Это результат целенаправленных мер, которые реализовывало правительство по снижению санкционного давления. Рост экономики месяц к месяцу будет продолжаться», - считает Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, многие предприятия уже переориентировали свои экспортные потоки на рынки дружественных стран, в первую очередь России и Китая.

«Наша доля на российском рынке возросла с 5,5% почти до 8%. Напомню, что максимум был достигнут в 2000 году – 11%. Значит, есть куда расти, особенно сейчас, когда рынок освободили многие крупные компании. Только уход IKEA открывает нишу в 1 миллиард долларов. По товарам легпрома в России емкость составляет около 100 миллиардов долларов. Наши оценки говорят о возможности замещения отечественными производителями продукции на 600 миллионов долларов. Шанс, к слову, есть не только у госпредприятий, но и у частного бизнеса. В китайском направлении доля нашего экспорта увеличилась с 2,2% в прошлом году до почти 5% в текущем. Как следствие, реальный сектор смог нарастить выпуск товаров не на склады, которые, наоборот, снижаются: только за один месяц практически на 800 млн рублей», – сообщил министр.

По мнению Александра Червякова, успехи в торговле во многом стали заслугой наших флагманов машиностроения.

«В фактических ценах «БЕЛАЗ» добавил 50,5%, «Гомсельмаш» – 42%, «МТЗ» – 40%, «МАЗ» – 21,8%. То есть, прирастаем по инновационной, высокотехнологичной продукции. Существенно выросли и по товарам, которые прочно закрепились за Беларусью и являются нашим брендами. Это карьерные самосвалы, грузовики-внедорожники и так далее», – констатировал глава экономического ведомства.
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