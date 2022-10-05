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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТ МАСШТАБНЫЕ МОНИТОРИНГИ ПО ПРОВЕРКЕ ЦЕН В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ
18:33 06.10.2022
Комитет госконтроля Беларуси начинает масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, будут отфиксированы цены на товары. Информация собирается со всех торговых объектов республики.
Цены с 6 октября 2022 года не должны повышаться.
С 7 октября Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.
«В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел», - говорится в сообщении.
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