Комитет госконтроля Беларуси начинает масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, будут отфиксированы цены на товары. Информация собирается со всех торговых объектов республики.

Цены с 6 октября 2022 года не должны повышаться.

С 7 октября Комитет госконтроля совместно с другими контролирующими органами начнет проводить масштабные контрольные мероприятия в первую очередь в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.

«В случае выявления фактов повышения цен на любые товары Комитетом госконтроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел», - говорится в сообщении.