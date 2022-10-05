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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН


17:16 06.10.2022

С 6 октября вводится запрет на повышение цен в Беларуси. Такое распоряжение озвучил сегодня Лукашенко по итогам совещания с экономическим блоком правительства.

"С 6 числа (октября - прим.) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - предупредил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения.

"Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли - прим.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день", - распорядился Лукашенко.

Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: "Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все".

Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - пригрозил он.

За выполнением поручения будет следить генпрокурор и председатель Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям.

"Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, - сказал Лукашенко. - Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали - кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто "прошлепал".
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