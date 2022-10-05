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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАТИЛИ 4,1 МЛН РУБЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
15:53 06.10.2022
Налоговыми органами Могилевской области за январь-сентябрь 2022 года по результатам последующего этапа камерального контроля по вопросу выявления и пресечения выплат заработной платы «в конвертах» и злоупотреблений при выплате заработной платы были направлены уведомления с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц в адрес 544 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений было добровольно дополнительно исчислено подоходного налога с физических лиц в общей сумме 4,1 млн рублей.
Кроме того, по не исполненным добровольно уведомлениям было составлено 3 акта камеральных проверок и доначислено в бюджет подоходного налога с физических лиц в общей сумме 16 тыс. рублей.
Информация о выявленных нарушениях на регулярной основе передается в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений.
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