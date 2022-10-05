Лукашенко известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. Об этом он сообщил на совещании с экономическим блоком правительства 6 октября 2022 года.

К примеру, на прилавках появляется уже известный покупателям товар, но с какой-нибудь незначительной добавкой и по более высокой цене. Часто такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы.

"Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар. А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. До чего дошли!", - возмутился Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"И что, этого не видят министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?", - спросил он.

Лукашенко потребовал действенных мер от всех ответственных лиц: министерств торговли, сельского хозяйства и продовольствия, руководства областей, Комитета государственного контроля, профсоюзов, депутатов.

"На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой", - потребовал он.