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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 РАЗРАБОТОК В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДСТАВЯТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ НА ВЫСТАВКЕ ENERGY EXPO
14:41 06.10.2022
Более 100 разработок в сфере энергетики представят организации отрасли на Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo, который пройдет в Минске с 11 по 14 октября (пр. Победителей, 20/2. Футбольный манеж).
Как сообщил ЭКОПРЕСС в Минэнерго, энергоснабжающие и газоснабжающие организации презентуют свои возможности по таким направлениям, как электротехническое и газовое оборудование, электронные компоненты и цифровые системы, измерительные приборы и системы хранения данных, контроль металла и сварки и другим.
На выставке будут представлены современные программно-технические комплексы автоматизации распределительных сетей, новые модели сплит-счетчиков, реклоузеров, приборов учета электроэнергии, инновационные методы проектирования и 3D-моделирования.
Посетители выставки смогут увидеть последние отечественные разработки в сфере энергосбережения и энергоэффективности, в том числе системы автоматического управления уличным освещением и новые модели светодиодных светильников. В экспозицию также войдут современные VR-тренажеры для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала энергосистемы.
Кроме того, будет презентована спецтехника газоснабжающих организаций - передвижная лаборатория по диагностике стальных газопроводов, мобильный комплекс по ремонту газопроводов без отключения потребителей, лаборатория метрологического контроля.
Деловая программа форума включает круглые столы, семинары, презентации компаний-участников.
В рамках полях форума запланированы переговоры организаций отрасли с представителями российских компаний, подписание соглашений о сотрудничестве.
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