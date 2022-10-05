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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОЕ ЖЕСТКОЕ В СНГ И ОДНО ИЗ САМЫХ ЖЕСТКИХ В МИРЕ - ПРЕМЬЕР
14:10 06.10.2022
Жесткое ценовое регулирование не способ решения всех проблем. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко на совещании 6 октября 2022 года, которое провел Лукашенко с экономическим блоком правительства.
"В 2020-2021 годах ценовое регулирование в стране было гораздо мягче, чем сейчас. При этом инфляция и цены держались в пределах прогнозных параметров. Дело не только в этом. Можно зарегулировать все до предела и получить обратный эффект", - отметил он.
По его словам, в Беларуси ценовое регулирование самое жесткое в СНГ и одно из самых жестких в мире.
"Роман Александрович, позвольте вам напомнить. Вы премьер-министр Беларуси, а не Эстонии. К счастью. И не Латвии и не Литвы. Чего нам на них смотреть", - отреагировал на слова главы правительства Лукашенко.
"Я не сравниваю нас с ними. Я просто хочу донести до присутствующих, что система ценового регулирования в стране создана. Она ужесточилась в этом году по сравнению с предыдущими годами", - пояснил Роман Головченко.
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