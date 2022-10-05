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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВА БЕЛСТАТА ПРЕДЛОЖИЛА ВВЕСТИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ


13:44 06.10.2022

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева предложила ввести регулирование цены по всей цепочке. Предложение было озвучено на совещании 6 октября 2022 года, которое провел Лукашенко с экономическим блоком правительства.

"Треть вклада в инфляцию с начала года внес рост цен на продукты питания. Причем в наибольшей степени этот вклад обеспечен ростом цен на отечественные продовольственные товары", - сказала Инна Медведева.

Рост цен на продовольствие в торговых сетях, по ее словам, обусловлен повышением цен по всей цепочке, начиная от сельскохозяйственных организаций и производителей и заканчивая поступлением в розничную торговлю.

"Основной причиной увеличения цен производители называют рост цен на сырье и материалы, топливо. Значительная зависимость отдельных производств от импортной составляющей, например, кондитерские изделия, приводит к существенному влиянию курсов валют на стоимость продукции и прямой зависимости от цен на сырье, которые устанавливает поставщик. Кроме того, на цены на внутреннем рынке и его насыщенность товарами оказывает влияние стоимость продовольствия на мировом рынке и непосредственно у наших соседей", - констатировала Инна Медведева.

Товаропроизводители нашли лазейку, позволяющую им поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство. Они поставляют в магазины традиционную продукцию под видом новой, устанавливая на нее более высокую стоимость.

"Полагаем целесообразным установить государственное регулирование цен для субъектов хозяйствования, начиная от производителей и заканчивая торговыми сетями, запретить регистрацию новых товаров при незначительном изменении их потребительских качеств, выработать четкую систему формирования себестоимости сезонных товаров, особенно по тепличным комбинатам, с целью недопущения роста цен в годовом выражении и сглаживания сезонных колебаний, выработать механизм пересчета стоимости импортной продукции для всех импортеров", - резюмировала глава Белстата.
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