Мобильное приложение «Мой город (Беларусь)» заработало в Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, Сморгонь – первый город в Гродненской области, который появился в приложении.

Теперь цифровая платформа успешно работает во всех областях Беларуси и набирает все большую популярность.

Спустя всего полтора года после старта проекта в Полоцке, его установили более 30 тысяч пользователей в 11 городах.

Используя мобильное приложение, горожане получают современный способ коммуникаций, позволяющий экономить время и комфортно решать многие ежедневные задачи.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.