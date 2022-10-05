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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД (БЕЛАРУСЬ)» ЗАРАБОТАЛО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:39 06.10.2022
Мобильное приложение «Мой город (Беларусь)» заработало в Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, Сморгонь – первый город в Гродненской области, который появился в приложении.
Теперь цифровая платформа успешно работает во всех областях Беларуси и набирает все большую популярность.
Спустя всего полтора года после старта проекта в Полоцке, его установили более 30 тысяч пользователей в 11 городах.
Используя мобильное приложение, горожане получают современный способ коммуникаций, позволяющий экономить время и комфортно решать многие ежедневные задачи.
Скачать приложение можно в App Store и Google Play.
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