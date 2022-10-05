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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ ЗАМОРОЖЕННЫЕ РЫБНЫЕ ПАЛОЧКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
13:07 06.10.2022
Госстандарт Беларуси забраковал кулинарные полуфабрикаты в комплексной панировке замороженные рыбные палочки торговой марки POLAR российского производства (Калужская обл., Жуковский р-н, город Кременки).
Они внесены в реестр опасной продукции, так как не соответствуют требованиям ряда технических регламентов Таможенного и Евразийского экономического союза по безопасности и маркировке.
В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружены синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 24,2 мг/кг, желтый «солнечный закат» FCF (Е110) в количестве 58,7 мг/кг; в маркировке отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
Запрет на ввоз и реализацию этой продукции вступает в силу с 10 октября.
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