Госстандарт Беларуси забраковал кулинарные полуфабрикаты в комплексной панировке замороженные рыбные палочки торговой марки POLAR российского производства (Калужская обл., Жуковский р-н, город Кременки).

Они внесены в реестр опасной продукции, так как не соответствуют требованиям ряда технических регламентов Таможенного и Евразийского экономического союза по безопасности и маркировке.

В результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружены синтетические красители тартразин (Е102) в количестве 24,2 мг/кг, желтый «солнечный закат» FCF (Е110) в количестве 58,7 мг/кг; в маркировке отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Запрет на ввоз и реализацию этой продукции вступает в силу с 10 октября.