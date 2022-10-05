В Могилеве 12 октября пройдет электронная ярмарка вакансий. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Согласно информации, ярмарка будет организована с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы.

В мероприятии примут участие организации Могилева, которые предоставят информацию по актуальным вакансиям. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки — вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.