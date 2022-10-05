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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЫТ ПО РАЗВИТИЮ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В БЕЛАРУСИ АКТИВНО ПЕРЕНИМАЕТСЯ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ
12:06 06.10.2022
Опыт по развитию придорожного сервиса в Беларуси довольно активно перенимается регионами Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.
По его словам, в ходе реализации союзной программы с российскими коллегами разрабатываются проекты придорожных конструкций по установленным стандартам обеих стран.
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