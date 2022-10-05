Опыт по развитию придорожного сервиса в Беларуси довольно активно перенимается регионами Российской Федерации. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.

По его словам, в ходе реализации союзной программы с российскими коллегами разрабатываются проекты придорожных конструкций по установленным стандартам обеих стран.