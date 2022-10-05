Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства 6 октября 2022 года в очередной раз потребовал жестких мер по сдерживанию цен.

Как было отмечено на совещании, за 8 месяцев этого года инфляция составила 13,8%, а в целом за год правительство планирует иметь 19%.

"На такие высокие значения инфляции Совет министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года, примерно на 3%.

"Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации - как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста", - заявил Лукашенко.

Он также указал на факты необоснованного повышения цен производителями продукции.

"Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья?, - задал он риторический вопрос. - Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, что мы всегда стонали (рост цен на нефть, на газ и так далее), тоже не выросли".

Продолжая тему, Лукашенко констатировал, что продовольственные товары подорожали почти на 13% с начала года. Цены растут даже на позиции ежедневного спроса, контроль за которыми самый жесткий со стороны депутатов, профсоюзов и КГК.

"Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что правительство, профсоюзы, облисполкомы и Мингорисполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен", - заявил Лукашенко.